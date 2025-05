Nantes : des cadres du vestiaire veulent Ahmed Kantari sur le banc

Sans réelle surprise, le FC Nantes a de nouveau remercié Antoine Kombouaré le 20 mai 2025, à un an de la fin de son contrat, après une saison éprouvante marquée par des résultats décevants et une lutte constante pour le maintien. Malgré un début de saison prometteur avec deux victoires et un nul, les Canaris ont rapidement sombré dans une spirale négative, enchaînant dix matchs sans victoire et flirtant dangereusement avec la zone de relégation. Le retour de Kombouaré en mars 2024 avait permis un sursaut, mais les performances sont restées irrégulières, avec notamment une série historique de neuf défaites consécutives à domicile. Le club a terminé la saison 2023-2024 avec un bilan de 9 victoires, 6 nuls et 19 défaites, marquant seulement 30 buts pour 55 encaissés.

Cette instabilité sportive, couplée à des tensions internes et à une pression médiatique accrue, a conduit à une atmosphère délétère, culminant avec le départ précipité de l’entraîneur français, lors d’une conférence de presse en janvier 2025. Face à ces difficultés, la direction du club a estimé nécessaire de tourner la page pour envisager un nouveau cycle. Et selon nos informations, certains cadres du vestiaire nantais auraient déjà une petite préférence en la personne d’Ahmed Kantari, arrivé en janvier 2025 en tant qu’adjoint de Kombouaré. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en janvier 2019, Kantari s’est rapidement tourné vers le coaching. Il a débuté en tant qu’entraîneur adjoint à Valenciennes, avant de suivre Sabri Lamouchi à Nottingham Forest en Angleterre, puis au Qatar avec Al Duhail. Il est ensuite revenu à Valenciennes, où il a occupé divers postes au sein du staff technique, jusqu’à devenir entraîneur principal en décembre 2023.