Real Madrid : les fans tranchent entre Håland et Mbappé

Qui aura le meilleur avenir entre Kylian Mbappé et Erling Håland ? Une chose est sûre, les deux jeunes attaquants sont destinés à dominer le football mondial et sont pressentis pour incarner la relève du Real Madrid. Si la Casa Blanca semblait prioriser le Français, les performances actuelles du Norvégien (17 buts en 13 matchs) peuvent faire réfléchir les dirigeants madrilènes.

Mais les fans, eux, ont déjà tranché. A l'occasion d'un sondage organisé par AS, ils ont pu choisir entre Mbappé et Haaland. Et c'est l'attaquant du Borussia Dortmund qui a obtenu leur faveur, voire leur plébiscite. En effet, 64% des votants le préfèrent à l'attaquant du PSG. Comme quoi, le champion du monde 2018 devra encore prouver pour gagner sa place à Madrid.