La décision drastique du Real Madrid après l’humiliation du Clasico

Le Real Madrid a vécu un week-end extrêmement compliqué, pour des raisons évidentes qu’il est inutile d’expliquer. Mais surtout, ce match contre le FC Barcelone a mis en lumière de nombreux problèmes qui étaient plus ou moins masqués ou rangés au fond du tiroir, comme ces lacunes en défense ou ce manque de contrôle au milieu de terrain, principalement dû au départ de Toni Kroos.

Une cure de réalité pour les Madrilènes, qui va obliger la direction à prendre certaines décisions. Si l’avenir de Carlo Ancelotti devrait continuer de s’écrire à Madrid jusqu’à l’été prochain, il pourrait y avoir du chamboulement dans l’effectif. Les décideurs madrilènes ont ainsi pris une grosse décision suite à cette humiliation : recruter en janvier.

Plusieurs joueurs déjà ciblés

C’est ce qu’explique le journal AS ce lundi. Le Real Madrid, pourtant pas spécialement fan du mercato hivernal, devrait bien faire venir un ou deux joueurs en janvier. Deux positions sont évoquées par le journal : la défense centrale et le latéral droit, suite à la longue absence à venir de Dani Carvajal surtout. Des arrivées nécessaires pour pallier certains soucis, pour pouvoir maintenir le cap cette saison et rester compétitif.

Plusieurs noms sont donnés. Dans l’axe, Aymeric Laporte (Al-Nassr) et Mario Gila (Lazio), dont le Real Madrid conserve 50% des droits, sont ainsi les principaux candidats pour débarquer lors de la fenêtre mercato de janvier. Pour le côté droit, Trent Alexander-Arnold est le favori, lui dont le contrat expire en juin prochain. Liverpool pourrait donc le vendre cet hiver pour récupérer un petit chèque et ne pas le voir filer gratuitement six mois plus tard. L’hiver va donc être plus chaud que prévu à Madrid…