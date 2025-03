LdN : la confession de Manu Koné après la qualification contre la Croatie

Titulaire surprise dans l’entrejeu des Bleus pour un match retour sous tension contre la Croatie, Manu Koné a livré une bonne prestation, guidant ses coéquipiers vers un succès renversant et une qualification pour les demi-finales de Ligue des Nations. Crédité d’un 7 par la Rédaction de FM, le Romain a fait preuve d’une sérénité remarquable en défense pour museler le milieu de terrain croate pendant toute la rencontre.

La suite après cette publicité

Une sérénité qu’il a justifiée en zone mixte après la rencontre. «C’était une ambiance merveilleuse. On savait qu’à domicile, avec 80000 personnes derrière nous aujourd’hui, on pouvait le faire. Avant le match on en a discuté entre nous, on est chez nous mais on y va sans pression… on n’a même pas stressé finalement», raconte l’ancien milieu du Borussia Monchengladbach au micro de L’Equipe. De quoi mettre en confiance les Bleus avant une demi-finale qui s’annonce tendue face à l’Espagne, bourreau français à l’Euro.