Liga : le Rayo Vallecano ouvre la saison 2023-24 par une victoire à Almeria

En plus de la Premier League et la Ligue 1, ce soir du vendredi 8 août était également synonyme de match d’inauguration du championnat d’Espagne. S’il faut attendre ce week-end pour voir le FC Barcelone et le Real Madrid fouler les pelouses ibériques, le premier match de cet exercice voyait s’affronter l’UD Almeria et le Rayo Vallecano au stade des Jeux Méditerranéens en Andalousie.

Le club du sud-est de la capitale s’imposait grâce à deux penalties transformés par Isi Palazon (1-0, 20e) et le Français Randy Nteka huit minutes plus tard (2-0, 28e). Un succès et trois points qui permettent aux Madrilènes de prendre logiquement et temporairement la tête du classement de la Liga, en attendant la deuxième rencontre de la soirée entre le Séville FC et Valence (22h).