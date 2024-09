Roberto De Zerbi aurait tenté d’emmener Julio Enciso à l’OM

Alors que Marseille a réalisé l’un des plus mercato les plus importants de Ligue 1, avec notamment les arrivées de Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg ou plus récemment d’Adrien Rabiot, un autre nom aurait pu venir compléter cette longue liste. En effet, selon le média sportif britannique Sport Witness, Roberto de Zerbi aurait tenté d’emmener dans sa valise, après son départ de Brighton, le jeune Julio Enciso. «Il m’a appelé quand il est venu à Marseille, il me voulait, mais ça n’a pas marché. Il m’a laissé de très bonnes leçons», explique le milieu de terrain de 20 ans dans un entretien. L’international Paraguayen (18 sélections, 1 but) a disputé 40 matches avec les Seagulls sous les ordres de De Zerbi, inscrivant quatre buts et quatre passes décisives. Il s’était alors rapidement imposé comme l’un des cadres du technicien italien.

«Il voulait tirer le meilleur de moi, il ne m’a pas donné le numéro 10 pour rien. Il a exigé beaucoup de moi, il m’a mis au défi quand il le fallait, il m’a dit quand il me voulait», a expliqué Enciso, qui a visiblement gardé un très bon souvenir du nouveau coach de Marseille. Le Sud-Américain, qui n’a joué que 39 minutes lors des trois matches de Premier League cette saison, pourrait bien être retenté de suivre son ancien entraîneur sur la Canebières lors du prochain mercato. Selon plusieurs journaux anglais, si sa situation à Brighton ne s’améliore pas pour lui, De Zerbi pourrait rapidement revenir à la charge.