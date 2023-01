Lorient va recruter Joel Mugisha Mvuka

Ça continue de bouger à Lorient. Terem Moffi est en partance pour Nice, tandis que Bamba Dieng est proche de rejoindre les merlus. Mais selon nos informations, un milieu de terrain norvégien va bientôt débarquer en Bretagne.

La suite après cette publicité

Il s’agit de Joel Mugisha Mvuka. Agé de 20 ans, le milieu offensif d’1,73m est un droitier capable d’évoluer sur les ailes droites et gauches. Auteur de 1 but et de 2 passes décisives en 8 apparitions avec Bodo Glimt, le Scandinave va être vendu aux merlus pour 5 M€.

À lire

Nice : Didier Digard tacle l’OM pour Terem Moffi