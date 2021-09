Pelé toujours en convalescence

Depuis plusieurs jours, la fille de Pelé donne des nouvelles de son père (80 ans) sur ses réseaux sociaux, lui qui a dû retourner à l'hôpital Einstein de Sao Paulo la semaine dernière par mesure de précaution après son opération du colon. Kely Nasicimento a publié une photo de son père dans sa chambre, jouant au tranca, un jeu de cartes brésilien, annonçant qu'il aurait fait plusieurs pas en avant dans sa convalescence.

« Il m'apprend à jouer au tranca. Je me fais massacrer. Il insiste pour que je lui donne toutes mes cartes à faces et voulait prendre des photos de ma confusion. Ces derniers jours, nous avons fait plusieurs pas en avant », a-t-elle publié sur son compte Instagram. Des nouvelles un peu plus rassurantes pour le triple champion du monde brésilien.