OM : les révélations étonnantes du père d’Aubameyang

Tombé en disgrâce avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang va donner un nouveau sens à sa carrière. En effet, l’attaquant gabonais, libéré de la dernière année de son contrat avec les Blues, est officiellement un nouveau joueur de l’Olympique Marseille pour les trois prochaines saisons. Le joueur de 34 ans aura la lourde tâche de s’imposer sur le front de l’attaque phocéenne. Mais pour son père, il n’y aucun doute possible à ce sujet. Lors d’une interview accordée à L’Equipe, Pierre Aubame a avoué que son fils affectionnait particulièrement le système adopté par Marcelino. De plus, il a révélé que l’ancien Stéphanois était déjà sous le charme de l’OM bien avant l’officialisation de sa signature.

« De ce que je sais, Marcelino joue en 4-4-2 et Pierre aime ce système. Je suis sûr que ça va marcher à merveille. Sur nos appels, le mec (son fils ndlr) me dit :"Aux armes!" ou "Le vieux, ils ont une musique de dingue quand tu marques". Je vous dis, il est déjà plongé dedans. Il ne lui reste qu’à marquer et il verra l’ambiance en vrai au Vélodrome », a déclaré le père de l’ex-buteur des Gunners. À noter que Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs en disputant une mi-temps face au club belge du KAS Eupen (0-1).

