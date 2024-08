Jeux Olympiques 2024 : les Bleuets affolent le mercato

La France et l’Argentine ne se quittent décidément plus. Opposés à l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Bleus de Didier Deschamps s’étaient inclinés. Les Argentins, menés par Emiliano Martinez, avaient fêté ce titre tout en se moquant des Français, notamment de Kylian Mbappé. Ils en ont remis une couche cet été 2024 lors de la victoire de l’Argentine en Copa América. Après leur succès, ils ont entonné des chants racistes envers les Bleus. Ce qui a fait polémique. Autant dire que le 1/4 de finale demain entre la France et l’Argentine lors des JO de Paris sent la poudre.

Des dossiers déjà réglés

Mais les hommes de Thierry Henry ont bon espoir de l’emporter et d’avancer vers le sacre olympique. La jeune génération, épaulée notamment par Alexandre Lacazette, a de nombreuses qualités et du talent. Ce qui n’a pas échappé à des clubs désireux de se renforcer durant le mercato d’été. Le Bayern Munich n’a pas attendu le début du tournoi olympique pour mettre la main sur le très courtisé Michael Olise (22 ans). Pour le déloger de Crystal Palace et faire plaisir à Vincent Kompany qui le désirait tellement, 53 millions d’euros ont été nécessaires.

À lire

Comme lui, Maghnes Akliouche (22 ans) a été courtisé par de très gros clubs, à l’image du Paris Saint-Germain et de l’Inter Milan. Mais il est finalement resté à l’AS Monaco, qui a étendu son bail jusqu’en 2028. Même chose pour Alexandre Lacazette (33 ans). Le capitaine des Bleuets a fait l’objet d’approches concrètes de la part d’Al-Qadisiya. Malgré un pont d’or, il a décidé de poursuivre l’aventure entre Rhône et Saône, où son bail prend fin en juin 2025. Son coéquipier et ami Rayan Cherki (20 ans) est dans la même situation contractuelle que son aîné. Mais la tendance est à un départ pour le Lyonnais.

Cherki & cie ont la cote

Dans le viseur du PSG, Cherki est surtout courtisé par le Borussia Dortmund. Le BVB est le grand favori pour accueillir le Français. Ce dossier devrait avancer après les JO, dans un sens ou dans l’autre. Du côté de Rennes, Arnaud Kalimuendo (22 ans) attise aussi les convoitises. Stuttgart a coché son nom pour remplacer Sehrou Guirassy, qui a rejoint les Marsupiaux. L’AS Monaco est aussi cité comme un point de chute après l’échec du dossier Mikautadze. Toujours en Bretagne, Désiré Doué (19 ans) a de gros prétendants.

Le PSG, qui va offrir 60 M€ bonus compris, et le Bayern Munich sont à la lutte pour s’attacher ses services. Adrien Truffert (22 ans) pourrait aussi rapporter un gros chèque à son club. Selon L’Équipe, Aston Villa, Leicester, Fulham, Bournemouth, Benfica, le Bayern Munich, l’AC Milan, l’OL et Monaco ont un œil sur lui. Plus au sud, du côté de Montpellier, Joris Chotard (22 ans) a été lié à Rennes et Fribourg. Un club que pourrait bien quitter Killian Sildillia (22 ans). Selon nos informations, le latéral droit est déjà d’accord avec l’OM. Mais il faut encore convaincre son club de le laisser partir.

Mateta à la croisée des chemins

Bradley Locko (22 ans, Brest), lui, intéresse Nottingham Forest et Naples. De son côté, Manu Koné (23 ans) veut changer d’air comme l’a confié le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, à Kicker. «Manu Koné nous a informés assez tôt de son désir de quitter le club. Cependant, pour le moment, il n’y a pas de décisions prises. Nous suivons les Jeux Olympiques, puis nous examinerons la situation. Si une opportunité se présente, nous y prêterons attention, mais nous ne sommes pas sous pression pour agir.» Il a des chances de rebondir en Italie où il fait office de priorité pour l’AC Milan.

Jean-Philippe Mateta (27 ans) est aussi potentiellement sur le départ à Crystal Palace. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Français intéresse Aston Villa. L’Evening Standard révèle que les Villans ont pris contact avec les Eagles, qui insistent sur le fait qu’il n’est pas à vendre. Pourtant, les discussions concernant une prolongation de contrat sont complexes entre les deux parties selon la presse anglaise. Cela peut donc laisser de l’espoir à Aston Villa, mais aussi au Torino et à la Juventus qui sont cités comme des prétendants. Encouragés par la France entière, les Bleuets ont décidément tout à gagner lors de ce tournoi olympique.