Où en sont les joueurs qui ont quitté l'OL au mercato ?

L'Olympique Lyonnais a dégraissé à tout va ! Cet été 2020, les pensionnaires du Groupama Stadium devaient se séparer de plusieurs éléments puisque Rudi Garcia disposait d'un groupe trop riche en quantité. Et autant dire que sans coupe d'Europe à jouer, il fallait réduire de façon importante l'effectif. Les Olympiens savaient depuis plusieurs mois que Lucas Tousart ne serait plus Lyonnais en 2020-21. Acheté par le Hertha Berlin au mercato d'hiver, le milieu de terrain a été prêté jusqu'à la fin de la saison dernière.

Titulaire en puissance et indispensable aux yeux de son entraîneur, il n'avait pas pu participer au Final 8 avec ses coéquipiers. En Allemagne depuis quelques mois à présent, le footballeur âgé de 23 ans enchaîne les matches. Sept au total depuis le début de la saison, dont 6 en Bundesliga avant sa légère blessure au genou. Absent lors de la victoire des siens face à Augsbourg (7e journée), il devrait vite se remettre physiquement et retrouver son équipe. Travailleur de l'ombre, celui qui est le joueur qui court le plus de la Bundesliga s'est donc vite adapté et se sent bien dans son nouveau club, où beaucoup attendent de le voir à l'oeuvre aux côtés de son compatriote Mattéo Guendouzi.

Gouiri, la bonne pioche de Nice et les regrets pour l'OL

Comme lui, d'autres ont quitté le navire rhodanien cet été. C'est le cas de Martin Terrier (23 ans), recruté par le Stade Rennais où officie Florian Maurice, qui l'avait déjà fait venir à Lyon. Vendu pour 12 M€, l'attaquant (1 but, 1 assist, 11 matches), qui évolue sur un côté, mais se voit jouer à l'avenir derrière un numéro 9, est un élément important du groupe de Julien Stéphan. Contrairement à Lyon, on attend de lui qu'il joue un rôle de leader et qu'il fasse preuve de régularité pour passer un cap. Ses premières apparitions ont été plutôt intéressantes dans l'ensemble. Barré par la forte concurrence en attaque, Amine Gouiri (20 ans) a aussi choisi de s'exiler. Lassé d'attendre qu'on lui donne véritablement sa chance, il a pris la direction de Nice.

Et on peut dire qu'il a fait le bon choix pour le moment. Auteur de 6 buts et 3 assists en 13 matches, il est la bonne pioche du mercato et le Monsieur Plus des Aiglons. De quoi laisser des regrets à Lyon, qu'il a taclé récemment. D'autres jeunes ont quitté l'écurie présidée par Jean-Michel Aulas cet été. Alors qu'il espérait enfin être numéro deux derrière Anthony Lopes, Anthony Racioppi (21 ans) a vu l'OL recruter un nouveau gardien Julian Pollersbeck. Le Suisse a donc filé à Dijon pour y retrouver Grégory Coupet et avoir sa chance derrière Allagbé. Racioppi a disputé son premier match le 8 novembre face à Metz (1-1).

Oumar Solet (20 ans), lui, a quitté la France pour rejoindre Salzbourg. Le joueur, qui était blessé au genou la saison dernière, a effectué ses débuts à la fin du mois d'octobre. Il a joué deux rencontres, contre le FK Austria (8 minutes) et Tirol (90 minutes). De son côté, Pierre Kalulu (20 ans) a refusé l'offre de l'OL pour signer à l'AC Milan. Prometteur de l'avis de tous, le Français (0 match avec les pros) prend ses marques et a des chances de partir en prêt en janvier selon la presse italienne, afin d'avoir du temps de jeu et engranger de l'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Milan, on croit beaucoup en lui.

Arrivés à l'été 2019, ils sont déjà partis ailleurs

À Milan, Kalulu a retrouvé Ciprian Tatarusanu (34 ans). Venu pour concurrencer Anthony Lopes, le Roumain a vite déchanté et a quitté les Gones un an après son arrivée. En Lombardie, le portier né en 86 est la doublure de Gianluigi Donnarumma. Il a disputé deux matches pour le moment. Après avoir encaissé trois buts face à la Roma (3-3) en Serie A, il a réalisé un clean sheet face au Sparta Prague en Ligue Europa (3-0). Arrivé au mercato 2019 comme lui, Youssouf Koné (25 ans) a été prêté à Elche, Rudi Garcia misant sur Cornet et Bard au poste de latéral gauche. L'ancien du LOSC est apparu à trois reprises avec les Espagnols, dont une fois en tant que titulaire. Mais au total, il a été 75 minutes sur les terrains.

Jeff Reine-Adelaïde (22 ans), lui, a souhaité partir, lassé de sa gestion. Courtisé par Rennes et le Hertha Berlin, il a finalement atterri à Nice, qui a coiffé tout le monde au poteau. Blessé à son arrivée, l'ancien d'Arsenal, prêté avec option d'achat, a joué 5 rencontres. Mais il n'a pas encore joué une rencontre en intégralité, Patrick Vieira se montrant vigilant avec lui pour éviter une nouvelle blessure. Revanchard, JRA compte bien repartir de l'avant et montrer ce qu'il a dans le ventre après son passage à l'OL.

Comme lui, Joachim Andersen (24 ans) a été un choix de l'ancien responsable du recrutement Florian Maurice. Mais le Danois n'a pas vraiment réussi à s'imposer, Garcia préférant miser sur le duo Marcelo-Denayer. Il a donc été prêté à Fulham, sans option d'achat. Blessé peu après son arrivée aux ligaments d'une cheville lors d'un entraînement, l'international danois a joué deux matches en intégralité début novembre. Le premier face à WBA (victoire 2-0). Le second contre West Ham (défaite 1-0). Dans l'ensemble, les premiers retours sont positifs le concernant.

Des anciens de l'OL en Premier League

Chez les Cottagers, il a retrouvé son coéquipier et ami Kenny Tete (25 ans). Le latéral droit néerlandais avait bien démarré (3 matches) avant de se blesser. Mais son retour est imminent. Bertrand Traoré (25 ans) a également rejoint la Premier League. L'ancien de Chelsea a posé ses valises à Aston Villa. Celui qui a été buteur pour son premier match face à Bristol City en Cup a joué 7 matches pour le moment. Titulaire trois fois, il a souvent démarré sur le banc avant d'entrer en jeu. Si son équipe tourne bien, le Burkinabé s'y sent bien et se tient prêt dès que l'on fait appel à lui. Blessé légèrement avant la trêve, Bertrand Traoré s'adapte doucement, mais sûrement au sein d'une formation où l'on croit énormément en lui. Rappelons que les Villans n'ont pas hésité à miser 18,4 millions d'euros pour ce transfert, auxquels pourront s’ajouter des incentives d'un montant maximum de 2,2 M€ et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value pour l'OL.

Fernando Marçal (31 ans) a surpris tout le monde en rejoignant Wolverhampton. En effet, le Brésilien semblait s'installer dans le 3-5-2 de Garcia. Mais un avant la fin de son bail, il a filé chez les Loups. Titulaire pour son premier match contre Sheffield (14 septembre), il est ensuite entré en jeu face à Man City, Leeds, Newcastle et Leicester. Il a disputé 137 minutes depuis son arrivée. Son compatriote Rafael (30 ans) connaît très bien la Premier League pour avoir évolué à Manchester United. Mais c'est en Turquie, à l'Istanbul BB, qu'il a décidé de poursuivre sa carrière. Titulaire, il a joué 8 rencontres. Il était notamment présent sur le pré lors du choc face au PSG en C1. Le Brésilien semble bien se plaire en Super Lig, lui qui a signé jusqu'en 2022. Loin de la cité rhodanienne , les anciens de l'OL connaissent des fortunes diverses !