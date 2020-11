Nice : Amine Gouiri tacle l'OL

Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont forcément un peu déçus. Cet été, Amine Gouiri, le jeune attaquant formé à l'OL, s'en est allé sans vraiment avoir sa chance avec son club formateur. Sous les couleurs de Nice, il rayonne. En effet, il a déjà inscrit la bagatelle de six buts en douze rencontres jouées toutes compétitions confondues (dix titularisations par Patric Vieira cette saison).

Avec une longue expérience de formation des attaquants (on pense directement à Karim Benzema), l'OL s'est résolu à le laisser partir chez les Aiglons. « Il y a eu le confinement. J'en ai profité pour bien réfléchir, j'étais préparé à partir. Deux ans avant, ça aurait été plus difficile. Et Nice est venu en remplissant tous mes critères », a-t-il concédé ce dimanche dans un entretien accordé à L'Équipe.

« Ce n'était pas par rapport au mérite de la semaine »

Pourtant, lors du dernier mercato estival, les Rhodaniens songeaient à le prêter du côté du Nîmes Olympique. Mais le joueur ne voulait pas. Il explique que le prêt n'était pas l'idéal pour lui, qu'il préférait jouer la Youth League et la N2 afin de passer quelque temps dans le groupe professionnel. Ce qui a été le cas. Pourtant, il a quand même un petit peu taclé son ancienne écurie sans toutefois regretter ce qu'il a pu faire.

« J'entends les gens dire "Gouiri a eu trois coaches, s'il ne joue pas, c'est qu'il doit avoir des problèmes de comportement, il ne doit pas bosser". Sauf qu'on voit aujourd'hui que ce n'était pas fondé. Je pense que pour un jeune de Lyon, c'est plus dur de percer maintenant. Ils ont un effectif énorme. L'an dernier, j'avais lu dans L'Équipe que Moussa Dembélé était le joueur le plus utilisé en Europe, et je ne jouais pas. Même avant Garcia, il fallait qu'il y ait un blessé ou un suspendu, ce n'était pas par rapport au mérite de la semaine. Je n'ai pas de regrets, car j'ai tout donné », a-t-il conclu. Une déclaration qui ne devrait pas bien passer entre Rhône et Saône.