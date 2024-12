OM : Rubén Blanco sur le départ ?

Clap de fin pour Rubén Blanco à l’OM ? Le portier espagnol, recruté pour être le numéro deux de Pau Lopez à l’époque d’Igor Tudor, n’est plus en odeur de sainteté à Marseille et pourrait être exfiltré. Blessé gravement à la cheville en tout début de saison, alors qu’il prétendait à une place de numéro deux, derrière Geronimo Rulli (32 ans), le natif de Mos a vu son avenir s’assombrir avec le recrutement de Jeffrey de Lange (26 ans), débarqué en provenance de Go Ahead Eagles cet été, pour pallier sa blessure.

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille voudrait trouver une porte de sortie pour ce remplaçant aux émoluments importants et pourrait même le laisser partir libre dès cet hiver. Le portier de 29 ans, à l’attitude exemplaire depuis son arrivée dans le sud de la France, dispose d’énormément de crédit au sein du club phocéen qui pourrait donc faciliter son départ. Une situation malgré tout dommageable pour Marseille qui avait refusé plusieurs offres pour son gardien remplaçant cet été, et qui pourrait le voir partir gratuitement.