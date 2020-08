Neymar veut écrire l'histoire avec le PSG

Le PSG a rendez-vous avec l'histoire ce dimanche soir. Le club français s'apprête à disputer l'un des plus grands matchs de son histoire : une première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (21h, à suivre sur Foot Mercato). Soulever le trophée ne sera pas simple face à l'ogre bavarois, jamais rassasié en titres, surtout lorsqu'ils sont continentaux. Une grande tâche s'annonce mais le PSG a dans ses rangs un joueur capable de faire des différences à tous moments, surtout dans les grandes occasions. Neymar a été recruté pour cela.

La suite après cette publicité

Si les relations avec les supporters ont été compliquées en début de saison, après son vrai-faux départ pour le Barça, le Brésilien a réussi à se mettre tout le monde dans la poche grâce à ses performances. Pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale, le numéro 10 est en forme physique. Blessé les années précédentes, il n'avait pu se montrer au niveau auquel il est attendu, celui du joueur le plus cher de l'histoire (220 M€). Magnifique en quart de finale contre l'Atalanta et en demi-finale face à Leipzig, le joueur qui arrive au sommet de sa carrière à 28 ans fait face à un immense défi.

«La gagner avec le PSG serait entrer dans l'histoire»

«La demi-finale a été très bonne mais personne ne se souvient du vainqueur des demi-finales. C'est fini maintenant. Le Bayern sera un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un niveau élevé et je sens que je joue à mon meilleur niveau depuis mon arrivée à Paris, concède le Parisien de 28 ans dans un entretien au Daily Star. C'est là que nous voulons être. Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet doit être considéré comme le meilleur d'Europe. Nous n'avons jamais été aussi proches que nous ne le sommes maintenant, mais nous devons rester concentrés.»

Déjà vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2015, mais dans l'ombre de Messi, Neymar a cette fois l'opportunité d'afficher son rôle de leader technique en indiquant le chemin au PSG, qui ne rêve que de cette fameuse coupe aux grandes oreilles depuis l'arrivée de QSI, il y a bientôt une décennie. «Gagner la Ligue des champions est spécial, je le sais. Mais la gagner avec le PSG serait entrer dans l'histoire. Et c'est exactement ce que je suis venu faire ici.» Déterminée, la star parisienne sera attendue au tournant contre le Bayern. Elle le sait, tout le monde le sait. Elle est face à son destin.