José Mourinho se moque d’Arsène Wenger

Entre José Mourinho et Arsène Wenger, ce n’est clairement pas l’amour fou et on l’a vu hier à Wembley lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid contre le Borussia Dortmund (2-0). Présent sur le plateau du diffuseur TNT Sport avec la présentatrice Laura Woods ainsi que les consultants Steve McManaman et Rio Ferdinand, José Mourinho y est allé de se petite pique quand Lauren Woods a déclaré ceci : «Arsène Wenger est dans les parages, ce serait bien de l’avoir rapidement pour une interview.»

Suite à cette phrase, le technicien portugais a immédiatement emboîté le pas en critiquant Arsène Wenger sur la nouvelle règle du hors-jeu qu’il compte mettre en place : «demandez-lui ce qui veut faire de sa nouvelle règle du hors-jeu, mais laissez-moi partir avant, il est temps pour moi de partir.»