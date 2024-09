Qualifs CAN 2025 : Maroc s’impose sur le fil, la RD Congo l’emporte, l’Angola bat le Soudan

Ce lundi, les éliminatoires à la prochaine CAN se poursuivaient avec plusieurs rencontres. D’abord, en fin d’après-midi, les Lions de la Teranga se sont imposés face au Burundi sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but d’Ismaïla Sarr. Dans la soirée, le Maroc n’a réussi à venir à bout du Lesotho qu’en toute fin de rencontre (1-0). Dominateurs en première période, les Lions de l’Atlas ont poussé sans pour autant parvenir à forcer le verrou d’un Lesotho solide en défense. Malgré plus de 12 tirs et 79% de possession, les hommes de Walid Regragui ont finalement attendu le temps additionnel pour s’imposer, avec un superbe but de Brahim Diaz (93e).

La suite après cette publicité

Plus d’actions du côté du match Angola-Soudan, où les hommes de Pedro Soares Gonçalves se sont imposés 2 buts à 1 au terme d’un match intéressant. L’égalisation du défenseur soudanais Kharshoum à la 55e minute de jeu n’aura finalement été qu’un détail. De son côté, la République démocratique du Congo a continué sur sa lancée en s’offrant l’Ethiopie (0-2) grâce aux buts de Bongonda (62e) et de Maleye (76e).

Les autres résultats de la journée :

Burundi 0-1 Sénégal : Sarr (71e)

Angola 2-1 Soudan : Mabululu (51e), Nteka (81e) / Kharshoum (55e)

Ethiopie 0-2 RD Congo : Bongonda (62e), Maleye (76e)

Lesotho 0-1 Maroc : Diaz (93e)