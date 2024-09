LdN : la Norvège s’offre l’Autriche, l’Italie facile, la Slovénie écrase le Kazakhstan

En Ligue des Nations, la soirée a été chargée. Du côté d’Oslo, les coéquipiers d’Erling Haland sont parvenus à redresser la barre.L’initiative sera d’abord norvégienne. Sur une contre-attaque rapide, Alexander Sørloth trouve Felix Myhre (9e, 1-0) qui marque du pied-droit. Le duo a failli réitérer son exploit quelques minutes plus tard, mais le tir de Sørloth de l’extérieur de la surface de réparation est stoppé (14e). L’avantage ne restera cependant pas longtemps du côté des hommes de Ståle Solbakken. Peu avant la fin de la première période, l’Autriche revient au score grâce à un but de Marcel Sabitzer (37e, 1-1). En fin de match, l’inévitable Haaland vient crucifier l’Autriche (63e, 2-1), avec un but du pied gauche, validé après vérification du VAR.

Dans l’autre match du groupe 3 de la ligue B, la Slovénie a assuré face au Kazakhstan. En première période, les Slovènes ont rapidement pris le large grâce à un doublé de Benjamin Sesko (23e, 28e). De retour des vestiaires, l’attaquant du RB Leipzig s’est même offert un triplé (63e), grâce à un beau but de la tête. Ce succès permet à la formation de Matjaž Kek de grimper à la première place de son groupe. De son côté, le pays d’Asie centrale pointe à la dernière place du groupe, avec seul petit point. Pour ce qui est des autres rencontres de la soirée, le Monténégro n’a pas résisté face au Pays de Galle (2-1). À la Bozsik Arena de Budapest, l’Italie a, de son côté, continué sur la voie du succès, en s’imposant facilement contre Israël (2-1). Enfin, la Turquie, c’est largement imposé contre l’Islande (3-1).

Les autres résultats du multiplex de 21h :