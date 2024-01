Liverpool : la drôle de mésaventure de Jürgen Klopp

Il y a des soirs comme ça où malgré quelques frayeurs, tout finit bien. Pour Jürgen Klopp, c’était mardi. Il a d’abord vécu un match intense sur le bord du terrain, puisque Liverpool a battu Newcastle après un scénario un peu fou (4-2). Dans sa joie après le coup de sifflet final, il en a perdu son alliance sur le pré. Paniqué, on le voit chercher son précieux anneau sur la pelouse et demander de l’aide à un steward. C’est là qu’un caméraman remarque la bague et indique son positionnement à l’entraîneur allemand.

La suite après cette publicité

Ce dernier a donc pu récupérer son alliance, et il a rendu hommage à son sauveur. « Je n’aime pas les bijoux, mais c’est la seule bague sans laquelle je ne peux pas vivre. Le caméraman qui l’a trouvé est mon héros. Il est mon nouveau héros pour 2024. A partir de maintenant, s’il veut des gros plans de mon visage, il peut les faire », a lancé Klopp lors de son interview d’après-match.