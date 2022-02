Lens - OL : les compositions sont tombées

La 25e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc entre le RC Lens et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Nordistes s'organisent en 3-4-1-2 avec Wuilker Fariñez dans les cages. Christopher Wooh, Kevin Danso et Facundo Medina forment la défense tandis que Jonathan Clauss et Massadio Haïdara assurent les rôles de pistons. Cheick Doucouré et Seko Fofana se retrouvent dans l'entrejeu. Florian Sotoca et Arnaud Kalimuendo sont associés en attaque avec Gaël Kakuta en soutien.

La suite après cette publicité

De son côté, le club rhodanien mise sur un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Léo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Emerson Palmieri composent la défense. Maxence Caqueret et Tanguy Ndombélé constituent le double pivot. Seul en pointe, Tino Kadewere est soutenu par Romain Faivre, Lucas Paqueta et Karl Toko-Ekambi.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

RC Lens : Fariñez - Wooh, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo

Olympique Lyonnais : Lopes – Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson – Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko-Ekambi – Kadewere