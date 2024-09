EdF : Didier Deschamps pourrait appeler un Lillois aujourd’hui

Il faudrait presque dépoussiérer les livres d’histoire pour trouver trace d’un joueur de Lille en Équipe de France, mais cette longue disette pourrait prendre fin prochainement. Depuis Mike Maignan en 2021, ou encore Jonathan Ikoné en 2019, plusieurs joueurs auraient pourtant pu prendre le relais : Benjamin André ou encore Leny Yoro, entre autres. Si Bafodé Diakité semble encore trop vert, ça pourrait en revanche être l’heure de Lucas Chevalier.

Comme l’explique le journal L’Équipe ce dimanche, le troisième gardien des Bleus, Alphonse Areola, souffre d’une blessure au dos, lui qui a été remplacé ce samedi à la mi-temps de West Ham - Manchester City (1-3). Un point doit être fait aujourd’hui entre le champion du monde 2018 et le staff tricolore pour évaluer sa capacité à participer, ou non, au rassemblement. Si ce n’est pas le cas, c’est donc bel et bien Lucas Chevalier qui sera appelé pour la première fois de sa carrière chez les A. Pour rappel, les Bleus affronteront l’Italie, le 6 septembre, puis la Belgique, le 9, dans le cadre de la Ligue des Nations.