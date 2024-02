Mercato Brest : des regrets pour Pierre Lees-Melou ?

Pierre angulaire du Stade Brestois cette saison, Pierre Lees-Melou (30 ans) est l’une des armes fortes du surprenant troisième de Ligue 1. Le milieu de terrain, auteur de 18 matchs cette saison sur 19 (un but), aurait même pu partir dès cet hiver, chez le rival du club breton, le Stade Rennais.

En effet, comme le confie L’Équipe dans son édition du jour, l’ancien niçois aurait pu signer à Rennes, mais Brest n’était pas favorable à un départ de son joueur. De quoi avoir des regrets pour Lees-Melou ? D’autant plus que les Rouge et Noir lui ont proposé un salaire plus élevé que le sien actuellement. Avec 80 000 euros bruts mensuels actuellement, Lees-Melou aurait pu toucher 200 000 euros bruts mensuels s’il avait rejoint le Stade Rennais.