Brest explique son refus de vendre Pierre Lees-Melou à Rennes

Le Stade Rennais a enfin trouvé son milieu de terrain. Nous vous avons annoncé en exclusivité que les Bretons sont tombés d’accord avec Reims pour le transfert d’Azor Matusiwa. Une opération qui coûtera plus de 15 M€ aux Rouge et Noir. Mais avant de foncer sur le Rémois, Rennes a tenté d’enrôler Pierre Lees-Melou. C’était sans compter sur Brest qui n’a pas lâché. Le directeur sportif des Ty-Zefs, Grégory Lorenzi, s’est expliqué.

« C’était une volonté de le conserver, le président l’avait dit. Il était aussi important de clarifier notre position avec lui. Même si Pierre a toujours dit qu’il était bien à Brest, quand on reçoit quelque chose d’exceptionnel, il est normal que ça puisse faire réfléchir, que ça puisse perturber. C’est humain. On a compris sa position, mais on a aussi été très clair. À Brest, le projet sportif tourne autour de Pierre Lees-Melou, on ne voulait pas rentrer dans des négociations, et on n’a jamais fait de contre-proposition à la première offre de Rennes. Le président est resté ferme. (…) Je ne suis pas à sa place pour y répondre, mais sûrement que nos arguments ne l’ont pas convaincu. Quand votre employeur vous met un veto, c’est difficile », a-t-il déclaré à L’Équipe.