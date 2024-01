Accord Rennes-Reims pour le transfert d’Azor Matusiwa !

Le Stade Rennais touche au but dans sa quête d’un milieu de terrain. Obligé de se renforcer dans l’entrejeu, notamment à cause du probable départ de Nemanja Matic, l’actuel dixième du classement de Ligue 1 avait ciblé plusieurs profils, dont ceux de Lucas Tousart (Union Berlin), Pierre Lees-Melou (Brest) ou encore Azor Matusiwa (Reims).

Un peu plus tôt dans la soirée, nous vous annoncions que la piste menant au Rémois avait connu une avancée significative. Après un premier refus du SDR, Rennes était revenu à la charge avec une deuxième offre. Malgré le statut de titulaire indiscutable du Néerlandais de 25 ans, le club champenois s’était montré prêt à la laisser filer en cas de belle offre.

Reims a cédé

Et cette fois, le SRFC a fait mouche. Selon nos informations, le club breton est parvenu à un accord avec le Stade de Reims pour le transfert d’Azor Matusiwa. Une opération qui coûtera plus de 15 M€ aux Rouge et Noir. Il fallait bien ça pour déloger un joueur cadre dont le contrat avec Reims s’achève en 2027. Reste maintenant aux dirigeants de la formation bretonne à trouver un terrain d’entente avec le clan Matusiwa.

À noter toutefois que ce dossier ne dépend pas de l’avenir de Matic au Stade Rennais. Le Serbe pousse toujours pour partir, mais la future arrivée de Matusiwa n’est pas liée à un départ de l’ancien pensionnaire de l’AS Roma. Ce renfort vient quand même rassurer un peu les Bretons qui disposaient d’un timing serré pour étoffer l’entrejeu.