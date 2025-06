Rennes va lancer Rayan Bamba dans le groupe pro !

A l’heure où Désiré Doué est sur toutes les bouches au quatre coins du monde, le Stade Rennais, son club formateur, continue de solidifier sa philosophie de développement de jeunes en s’appuyant régulièrement sur son centre de formation, désigné comme le meilleur de Ligue 1 depuis plusieurs années désormais. Et le club breton le prouve, en annonçant la prolongation du contrat de Rayan Bamba, latéral droit âgé de 21 ans, après un prêt fructueux à Concarneau en National.

«Prêté à l’US Concarneau pour l’exercice 2024-2025, Rayan Bamba achève une saison très convaincante en National, avec un but inscrit, quatre passes décisives délivrées, et une nomination au sein de l’équipe type du championnat. De retour chez les Rouge et Noir, Rayan Bamba prolonge de deux années supplémentaires avec son club formateur, le liant jusqu’en 2027 à son club formateur», est-il écrit dans le communiqué officiel. Selon nos informations, la nouvelle direction du Stade Rennais compte beaucoup sur son jeune joueur qui était en fin de contrat le 30 juin prochain. Il fait clairement partie du plan des dirigeants et du staff d’Habib Beye pour l’avenir et sera prochainement intégré au groupe pro. En verrouillant leur pépite, les Rouge et Noir prouvent une fois plus que les solutions à la saison décevante du club breton se trouvent en interne, au sein de leur académie. Pour rappel, Bamba a disputé 25 matchs (1 but, 4 passes) avec Concarneau cette saison, et a été élu meilleur latéral du championnat.