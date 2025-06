Ça s’active autour de Moussa Sylla

En quête de renforts offensifs, le Stade Rennais prospecte en France mais aussi en Europe. Et c’est un profil bien connu du championnat de France qui a tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement du club breton. Selon nos informations, les Rouge et Noir sont intéressés par Moussa Sylla. Au même titre que le Paris FC et le Borussia Monchengladbach qui apprécient son profil.

Formé à l’AS Monaco, l’attaquant international malien de 25 ans s’est révélé la saison dernière à Pau en Ligue 2 (15 buts en 35 matches) avant d’atterrir à Schalke 04 la saison passée. En deuxième division allemande, le solide attaquant a marqué 16 buts en 27 matches, un bilan flatteur pour un joueur en constante progression qui a donc séduit le Stade Rennais. Reste à savoir ce qu’en pensera le club de la Ruhr.