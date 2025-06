Rennes a refusé une offre de Bournemouth pour Adrien Truffert

Comme nous vous le révélions en exclusivité, le club anglais de Bournemouth est très intéressé par plusieurs joueurs de Ligue 1 dont Adrien Truffert. Et selon nos informations, les discussions sont toujours ouvertes entre les deux directions. D’ailleurs, une première offre des Cherries a été refusée par les Rouge et Noir. Cependant, Bournemouth ne lâche pas l’affaire et les négociations vont se poursuivre. Pour rappel, Adrien Truffert a disputé 33 matchs de Ligue 1 cette saison pour 2 buts et 2 passes.

Pisté par Bournemouth, le gaucher né à Liège en Belgique est un habitué des mercatos. Mais au sein d’une équipe en pleine reconstruction, un départ pourrait s’avérer inéluctable cet été d’autant qu’il arrive en fin de contrat dans un an. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 15 M€. Affaire à suivre, mais les Cherries devront faire mieux pour contenter le Stade Rennais.