EdF : les mots forts de Philippe Diallo sur Kylian Mbappé

Invité de l’After Foot sur RMC Sport ce mercredi soir, le président de la FFF Philippe Diallo, candidat à sa propre succession, a évoqué les dossiers chauds qui entourent l’équipe de France. Et il a évidemment évoqué la situation de Kylian Mbappé, en pleine crise avec son club et absent depuis plusieurs mois des rassemblements de l’équipe de France. Un choix d’abord sportif, à en croire Philippe Diallo, qui estime que l’ancien joueur du PSG est loin du niveau qu’il avait il y a encore quelques années.

« Cette histoire est pénalisante certainement, car Mbappé est un des plus grands joueurs de la planète. Il connaît actuellement un coup de mou. Je pense que tout le monde peut constater par rapport aux performances du début de sa carrière. Pour la première fois de sa carrière, il a un niveau de performance qui est moindre. Et ça pèse sur l’équipe de France. Je continue à penser que s’il avait été au niveau de performance qu’il a depuis le début de sa carrière, nous aurions peut-être gagné l’Euro en Allemagne. Ce n’est pas le cas. Il est dans une période un peu molle de sa carrière. Je n’ai pas discuté avec lui directement ces dernières semaines, car Didier Deschamps a eu beaucoup d’échanges, même à Madrid. Mais j’ai été tenu au courant des échanges et des décisions du sélectionneur. Mon seul souci est qu’il redevienne le joueur susceptible de gagner le Ballon d’Or et qu’il soit avec nous en mars », a-t-il ainsi expliqué.