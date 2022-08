Everton casse sa tirelire et s'offre Amadou Onana

La suite après cette publicité

Il ne sera resté qu'un an en Ligue 1. Arrivé l'été dernier au LOSC en provenance d'Hambourg, Amadou Onana a montré de belles choses avec les Dogues. Le jeune milieu belge de 20 ans a même connu les joies de la sélection belge après des prestations remarquées en Ligue des champions entre autres. De quoi aussi attirer l'œil des écuries de Premier League. Et notamment d'Everton qui vient donc de débourser pas moins de 36 millions (hors bonus) pour s'attacher les services du milieu pour les 5 prochaines saisons.

« Le LOSC confirme aujourd’hui le transfert d’Amadou Onana au Everton Football Club. Le milieu de terrain international belge (20 ans) s’est engagé avec le club de Premier League. », peut-on lire dans le communiqué du club.

🤝 Le LOSC confirme le transfert d’Amadou Onana à @Everton et lui souhaite de poursuivre sa carrière avec succès outre-Manche.



Le communiqué complet du club 🔽 — LOSC (@losclive) August 9, 2022

Everton a doublé West Ham dans les derniers instants

Pourtant, pendant plusieurs jours, c'est bien West Ham qui était en tête dans ce dossier. Les Hammers avaient dégainé une offre de 35 millions (+ 5 millions de bonus) qui plaisait fortement au LOSC. Mais de son côté, comme nous vous le révélions, le joueur préférait rejoindre Everton qui avait montré un simple intérêt à la base. Et devant la volonté du joueur de rejoindre la formation de Frank Lampard, la direction a finalement saisi l'opportunité de s'attacher les services du jeune espoir belge.

Le LOSC reçoit donc un très joli chèque pour son milieu de terrain (même si Hambourg dispose de 15 à 20% sur la plus-value). Mais la formation de Paulo Fonseca va devoir recomposer tout son entrejeu avec le départ aussi de Renato Sanches (15 millions d'euros au PSG) et celui de Xeka en fin de contrat. Le départ d'Amadou Onana n'était d'ailleurs pas programmé au départ. Le joueur et le club souhaitaient poursuivre l'aventure mais les offres d'Everton et West Ham étaient difficiles à refuser.