Qualif. CDM 2022 : Guinée-Maroc très menacé en raison d'un coup d'état

La situation se dégrade à Conakry, capitale de la Guinée. Le président du pays Alpha Condé a été victime ce dimanche d'un coup d'État de la part d'éléments du Groupement des forces spéciales, et a été capturé dans l'après-midi. Le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya a annoncé à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays. De plus, le dirigeant du GFS a affirmé la dissolution de la constitution et du gouvernement guinéen.

La suite après cette publicité

Un évènement inédit qui devrait donc compromettre la rencontre prévue entre le Syli national et le Maroc au stade Lansana Conté de Nongo (lundi à 18h), dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La sélection marocaine est d'ailleurs toujours bloquée dans son hôtel, mais est en sécurité selon nos informations. L'entraîneur adjoint français des Lions de l'Atlas Stéphane Gilli a d'ailleurs dévoilé sur son compte Twitter que «la tendance est plus à rentrer ! Que de jouer un match...», avant de supprimer son tweet quelques minutes plus tard.

Une évacuation en discussions

Si la fermeture des frontières terrestres et aériennes se confirme, le porte-parole de la Fédération Royale Marocaine de Football a affirmé que des négociations sont en cours pour extirper le groupe Maroc de cette situation critique : «Nous sommes en contact avec la FIFA concernant la situation en Guinée et nous étudions la possibilité d'évacuer notre délégation». L'ambassade du Maroc à Conakry aurait contacté la sélection marocaine pour leur demander de ne pas quitter les lieux avant nouvel ordre.

#Guinee : urgent ! Le président Alpha Condé arrêté par une junte dirigée par le Col. Mamady Doumbouya. Il devient ainsi le nouvel homme fort de la Guinée Conakry. Il annonce la suspension de la constitution et la fermeture des frontières pic.twitter.com/aNVBXOrMmc — Séga DIARRAH (@segadiarrah) September 5, 2021

L'entraînement prévu dans l'après-midi est donc logiquement annulé. Concernant l'organisation du match, la Confédération Africaine de Football n'a toujours pas communiqué sur le sujet, mais l'annulation devrait être la décision la plus logique. Enfin, aucune information n'a filtré concernant la situation de la sélection guinéenne, également basée dans la capitale. Affaire à suivre.