Angleterre : Harry Kane admire Cristiano Ronaldo

L’Angleterre a remporté son derby ce samedi. Pour la première journée du groupe F de la Ligue des Nations, les Three Lions ont battu l’Irlande après avoir été largement supérieurs durant toute la rencontre (0-2). Titularisé, Harry Kane n’a pas marqué mais a pourtant su se procurer de nombreuses occasions. Le capitaine anglais va même disputer son 100e match avec l’Angleterre ce mardi face à la Finlande (21h). Une constance et une longévité qui pourrait rappeler Cristiano Ronaldo dans une moindre mesure. Interrogé sur le Portugais de 39 ans, l’attaquant du Bayern Munich a encensé le quintuple Ballon d’Or qu’il a érigé au rang de modèle ce lundi en conférence de presse :

La suite après cette publicité

«Je me sens en très bonne forme, physique et mentale, à l’apogée de ma carrière. Voir Ronaldo marquer son 901e but à 39 ans m’inspire pour jouer le plus longtemps possible. J’aime plus que tout représenter l’Angleterre et je ne veux pas que cela s’arrête de sitôt. Il s’agit simplement de continuer à s’améliorer et à être constant. Qui sait combien de sélections ou de buts je pourrai obtenir, mais j’ai faim d’en savoir plus. Ronaldo et Messi sont des personnes que j’ai admirées pendant mon enfance, ils étaient dans la fleur de l’âge quand j’étais adolescent. Ils ont tous deux été une source d’inspiration pour moi. Avoir cette faim, ce désir, cette détermination et cette envie de prouver aux autres qu’ils ont tort et de se prouver à soi-même que l’on peut être le meilleur possible. J’essaie d’utiliser différents joueurs pour me motiver. Marquer plus de 900 buts dans sa carrière est un record exceptionnel, et jouer jusqu’à l’âge qu’il a atteint est une véritable source d’inspiration.»