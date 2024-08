Benjamin Bourigeaud va rejoindre Christophe Galtier à Al-Duhail

C’est quasiment bouclé : Benjamin Bourigeaud se dirige bel et bien vers le Qatar. Dimanche, la sortie du milieu de terrain lors de la victoire de Rennes face à l’OL (3-0) avait déjà des allures d’adieux, même si lui, martelait qu’aucun accord n’avait été trouvé. On savait le Qatar pressant sur le dossier, et en particulier le club d’Al-Duhail. Aujourd’hui, la formation dirigée par Christophe Galtier touche à son but.

Selon nos informations, le Stade Rennais et le club qatari ont trouvé un accord pour le transfert du joueur de 30 ans, buteur et auteur d’une performance XXL le week-end dernier. Les Rouge et Noir vont récupérer 10 millions d’euros dans l’opération, ce qu’ils espéraient comme nous vous l’indiquions hier, alors que Bourigeaud va, lui, signer un contrat de trois ans lorsqu’il aura satisfait à la visite médicale.