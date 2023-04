EdF (F) : Hervé Renard évoque les doutes de son entourage sur le poste

Débarqué à la tête de l’équipe de France féminine dans un contexte de crise ce jeudi, consécutif au renvoi de Corinne Diacre qui avait été visée par une mutinerie menée par plusieurs de ses joueuses au début du mois de mars, Hervé Renard est désormais prêt à enfiler le bleu de chauffe et à insuffler une nouvelle dynamique à son équipe. S’il assure n’avoir eu "aucune appréhension" au moment d’occuper le poste, le technicien de 54 ans a révélé dans L’Équipe que son entourage avait émis plusieurs réserves en raison de l’actualité entourant la sélection.

«Vous savez ce que certains dans mon entourage me disent? Ils me disent bon courage, ils ne me disent pas bonne chance, s’amuse l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite. D’autres m’ont dit: 'Bienvenue dans un beau chantier’ (…) Je vais tout mettre en œuvre pour remettre une dynamique. Il y a trop de commentaires aujourd’hui autour du football féminin, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Il faut changer cette image, même si c’est dur, dès maintenant. (…) J’aime bien les choses difficiles. On m’a promis l’enfer. Donc on va y aller.» Vendredi, Hervé Renard a dévoilé sa première liste à la tête des Bleues, dans le cadre des deux matchs préparatoires à la Coupe du Monde féminine (face à la Colombie, le 7 avril, puis le Canada, le 11), qui se tiendra cet été en Nouvelle-Zélande et en Australie (20 juillet - 20 août). L’opération commando est lancée.

