EdF : la raison de la non-prolongation de Didier Deschamps

Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graet a fait un état de la situation du football français, qui selon lui «ne va pas si mal». Le patron de l'instance tricolore s'est notamment exprimé sur les raisons l'amenant à ne pas prolonger son sélectionneur Didier Deschamps, sous contrat jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022.

«Didier est venu me voir à Guingamp. Il y avait deux questions : lui-même restait-il motivé et moi, avais-je envie de continuer avec lui ? Cela a été réglé rapidement. Il m’a dit qu’il était déçu de l’Euro, mais qu’il avait encore une forte motivation. Moi aussi. La seule chose qui a changé : j’ai l’habitude de prolonger les contrats de mes sélectionneurs avant les grandes compétitions. Là, je ne le ferai pas. Il m’a répondu qu’il trouvait cela normal. [...] D'abord, il faut qu'il se qualifie pour le Qatar. Et comme on se connaît assez, il n'y a pas besoin de cent ans.»