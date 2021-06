Allemagne : Kevin-Prince Boateng défend Timo Werner

La suite après cette publicité

Malgré sa victoire en Ligue des Champions avec Chelsea, Timo Werner a subi les critiques tout au long de la saison. En 52 matches toutes compétitions confondues, il n'a marqué que 12 buts pour 15 décisives. Si dans le jeu son apport est rarement critiqué, son manque d'efficacité face au but est régulièrement pointé du doigt. Devant être plus "tueur" dans la zone de vérité, Timo Werner reste d'ailleurs sur 4 matches sans marquer avec l'Allemagne. Interrogé par Bild, Kevin-Prince Boateng a tenu à le défendre.

Selon le milieu offensif ghanéen, Timo Werner va ressortir plus fort de cette période compliquée : «Timo a changé de pays, de club, joue dans une nouvelle ligue. Ce n'est pas si facile. Néanmoins, il a marqué ses buts, fourni des passes décisives, était présent, a traversé un creux et est ressorti et maintenant il est le vainqueur de la Ligue des champions. Pour moi, ce fut une saison positive avec les hauts et les bas habituels. Cela le rend plus grand et plus fort et il apprend de cela. À l'Euro, nous verrons un autre Timo Werner, un Timo affamé. Un Timo avec plus d'arrogance, car il vient de remporter la Ligue des Champions. Cela vous porte. Il montrera qui il est vraiment.»