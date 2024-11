Argentine : Lionel Scaloni prépare un grand coup de balai

Cette nuit, à 1h du matin, l’Argentine reçoit le Pérou pour son dernier match de 2024, une nouvelle année riche en émotion pour l’Albiceleste. Un an et demi après avoir brodé la troisième étoile de champion du monde sur son maillot, l’Argentine a confirmé sa mainmise sur le continuent sud-américain en remportant une deuxième Copa América consécutive aux États-Unis. Gavés de trophées, mais pas rassasiés, les hommes de Lionel Scaloni ont redémarré la saison 2024/2025 en s’offrant des succès spectaculaires face au Chili (3-0) et la Bolivie (6-0). Mais les partenaires de Lionel Messi ont connu également quelques couacs hors de leur base contre la Colombie (1-2), le Venezuela (1-1) et le Paraguay (1-2). Première du classement des éliminatoires du Mondial 2026 de la zone AmSud, avec trois points d’avance sur l’Uruguay et la Colombie, l’Argentine veut donc conclure cette année 2024 sur une bonne note, en espérant que la Celeste et les Cafeteros trébucheront respectivement face au Brésil et l’Équateur.

Pas touche à Messi

Pour Scaloni, c’est également le moment de féliciter ses troupes malgré les quelques contre-performances citées ci-dessus. « Nous abordons ce match avec le sentiment d’avoir beaucoup joué ensemble, alors qu’auparavant, nous avions l’impression de nous être très peu vus. Si vous ajoutez à cela le fait que les joueurs n’ont pas eu le temps de se reposer dans leurs clubs, vous aurez l’impression que nous avons beaucoup joué, mais la réaction des joueurs est merveilleuse. Ils sont heureux d’être ici et c’est la meilleure chose qui nous arrive. L’année a été marquée par de nombreux matches et il faut beaucoup d’énergie pour être ici. Cette année a été intense et surtout très excitante », a-t-il confié hier en conférence de presse.

Cependant, le sélectionneur albiceleste s’est fait remarquer en envoyant un message clair à toute son équipe. Après avoir protégé le groupe qui a ouvert d’or tout un pays, Scaloni a décidé de changer son fusil d’épaule, notamment en vue de la prochaine Coupe du Monde 2026 organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. «Nous avons besoin de joueurs qui jouent. Ces six matchs ont été très rapprochés de la Copa América. Nous avons choisi de continuer avec la base qui nous a donné la joie de la coupe et il n’y a pas eu beaucoup de temps pour faire venir d’autres joueurs, mais à partir de maintenant, nous avons besoin que tout le monde joue et à partir de là décider du niveau de football de chacun». À partir de 2025, fini donc les passe-droits. Une décision qui n’a surpris personne.

Plusieurs stars sont menacées

« Scaloni a fait comprendre qu’un changement arrivait. Un changement qui, jusqu’ici, ne s’était pas fait par gratitude pour les joueurs qui ont tout gagné. Mais il y a aussi un changement qui a dû se faire pour des raisons générationnelles comme Angel Di Maria (36 ans) qui a pris sa retraite. Guido Rodriguez ((30 ans) de West Ham qui a joué le Mondial 2022, mais qui n’est plus rappelé. Marcos Acuña (33 ans). Nicolas Otamendi (36 ans) va sûrement partir, il ne sera pas au prochain Mondial », nous a confirmé Claudi Mauri, journaliste à La Nacion. Reste maintenant à savoir qui pourraient être les principales victimes de cette nouvelle stratégie. Une chose est sûre, ce ne sera pas Lionel Messi. Malgré ses 37 ans, La Pulga reste intouchable. « Messi est un cas à part. Il jouera jusqu’à ce qu’il le décidera. Ce ne sera pas Scaloni qui décidera », explique Mauri. Une version confirmée par le propre Scaloni. « Dans le cas de Leo, c’est tout à fait différent. Il joue tout le temps, même lorsqu’il doit se reposer, mais nous ne pensons pas plus loin. »

En revanche, pour d’autres éléments, dont certains très connus, la question va se poser. « Il y a des joueurs qui n’ont pas de continuité dans leur club, comme Leandro Paredes. On verra ce qu’il va se passer avec Claudio Ranieri à la Roma. Si ça se passe mal, peut-être que ça peut profiter à Boca Juniors qui rêve de lui. Tagliafico a un niveau acceptable même à 32 ans, mais je crois qu’il veut partir de Lyon en raison de la mauvaise situation financière de son club. On verra comment sa carrière va se poursuivre », poursuit Mauri. De son ôté, TyC Sports a également dressé une liste de joueurs mis sous pression. On y retrouve des éléments tels que Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (River Plate), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (AS Roma), Matias Soulé (AS Roma) ou encore Angel Correa (Atlético de Madrid). Vous l’aurez compris, même des stars de l’équipe argentine pourraient le payer cher à l’heure où de jeunes talents (Nico Paz, Alejandro Garnacho, Thiago Almada) pointent le bout de leur nez.