Les révélations troublantes d’une influenceuse sur Neymar

Sophia Barclay, une influenceuse transgenre de 34 ans, s’est exprimée au sujet de sa prétendue relation tenue avec Neymar il y a de cela plusieurs mois. Au cours de son entretien à Metropoles, elle a notamment révélé les méthodes entreprises par le Brésilien, qui lui aurait proposé de signer un contrat en échange de son silence. Elle a également raconté l’enfer qu’elle vivait depuis la divulgation de cette information.

«Dans l’accord avec Neymar, il y avait une clause qui stipulait que si l’information était divulguée à la presse, je paierais une amende de 20 000 reais (3 800 euros) et aurais un procès. C’est un gars qui était avec Neymar qui m’a donné le contrat. J’ai réussi à renverser la situation en disant que je ne signerais pas et que si ça fuitait, j’en paierais les conséquences, a-t-elle confié. Ils veulent sortir avec des femmes, mais ils ne veulent pas que l’information fuite. C’est arrivé en décembre 2021, j’ai été invitée à une soirée privée, et Neymar était là. On a commencé à échanger, à boire, on s’est défoncé et on a eu une relation plus tard. Depuis que quelqu’un a vendu cette information à la presse, je reçois beaucoup d’attaques et de menaces. Les commentaires sont transphobes. Depuis lundi, je suis sans sommeil et j’ai même peur de sortir dans la rue, j’ai des crises d’angoisse. C’est de la torture psychologique.»

