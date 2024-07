Euro 2024, Ukraine : le message fort d’Artem Dovbyk

Placé dans le groupe E de l’Euro 2024, avec la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie, l’Ukraine a terminé dernière de son groupe avec quatre points (une défaite, une victoire et un nul), suite à une différence de buts de -2. Cette élimination a laissé un goût amer aux supporters ukrainiens, qui espéraient davantage de leur équipe, mais aussi des joueurs eux-mêmes, à l’image d’Artem Dovbyk. L’avant-centre de Girona, meilleur buteur de cette saison en Liga 2023/2024 (24 buts), a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour évoquer cette désillusion.

« Si l’on prend la performance de notre équipe, les deux derniers matches ont montré qu’un tel tournoi nécessite de la concentration, dès la première minute et tout au long des matches. Le premier match s’est avéré fatal pour nous, et c’est à cause de celui-ci que nous n’avons pas pu continuer notre compétition, a-t-il déclaré dans un premier temps. En ce qui me concerne, personnellement, je ne suis pas absolument satisfait de ma prestation. Évidemment, après la saison en club, nous n’attendions plus que ça. Mais je vis cette crise en pensant qu’elle me rendra plus fort. » Il en a également profité pour évoquer sa magnifique saison avec le quatrième de la saison 2023/2024 de Liga : « Concernant ma première saison en Espagne, elle a été très émouvante et intense. Pour les amateurs de statistiques et tous ceux qui ont commencé à comprendre le football, quelques chiffres : en 11 mois, j’ai réussi à jouer 54 matchs, 3691 minutes de matchs et à faire (29 + 11) 40 actions décisives. Je pense que ça s’annonce bien pour ma première saison. » Il a ensuite conclu avec un message pour les soldats ukrainiens : « N’oubliez pas de soutenir et d’aider les guerriers qui défendent notre pays. Gloire à l’Ukraine. » À lui désormais de rebondir avec son club.