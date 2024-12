Le message fort de Kylian Mbappé aux parents de France

Au cours de son grand entretien chez Clique sur Canal, Kylian Mbappé a tenu à envoyer un message à tous les parents de France qui se montrent sévères avec leurs enfants. Depuis plusieurs années, certains parents mettent une énorme pression sur leur fils pour devenir le futur Mbappé. Un phénomène social aux multiples maux qui fait couler beaucoup d’encre et que la presse française a appelé "Projet Mbappé". Le joueur du Real Madrid a souhaité en profiter pour rappeler à l’ordre ceux qui dépasseraient les bornes avec leurs jeunes enfants :

«Projet Mbappé ? Coupez tout, c’est Kylian Mbappé qui vous le dit. Mes parents ne m’ont jamais mis la pression, mon père ne m’a jamais fait faire de tours de terrain à 6h du matin avec un chrono, ils m’ont laissé m’éclater, c’est quand ça a commencé à devenir sérieux qu’ils m’ont demandé ce que je voulais faire. J’ai dit que je voulais être l’un des meilleurs du monde. On m’a poussé à l’école, il faut que les parents fassent ça, mais le foot, il faut que ça vienne des petits. Laissez-les s’éclater, si ça doit devenir sérieux, ça deviendra sérieux. Ce n’est pas parce que vous lui faites faire 18 tours de terrain à 8 ans que ça va être plus sérieux plus tôt, il va avoir ce déclic lui-même. Pour le moment, peut-être que le petit veut jouer qu’un an»