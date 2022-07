Angers : le message d'adieu d'Angelo Fulgini

C'est une page qui se tourne pour Angelo Fulgini. Après cinq saisons disputées sous le maillot de l'Angers SCO, le milieu de terrain franco-ivoirien quitte le Maine-et-Loire pour l'Allemagne : en effet, l'ex-international Espoirs s'est engagé avec Mayence jusqu'en 2026 contre 7 millions d'euros. Au lendemain de l'annonce du transfert, le joueur de 25 ans a tenu à faire ses adieux aux supporters scoïstes.

«Par où commencer... Tout d'abord, je souhaite remercier l'ensemble des staffs et dirigeants d'Angers SCO rencontrés sur ces cinq dernières années magnifiques. Vous avez tout mis en oeuvre pour me permettre de progresser, grandir sur et en dehors du terrain. Merci aussi à tous les joueurs que j'ai côtoyés durant ces années. Un groupe exceptionnel que je n'oublierai jamais, et comment ne pas citer le peuple angevin, toujours présent dans les bons comme dans les mauvais moments, je vous en serai à jamais reconnaissant. Un nouveau chapitre de ma carrière commence mais une partie de moi restera avec vous. Allez le SCO du danger !», peut-on lire dans le communiqué publié sur les réseaux sociaux du club.