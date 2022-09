Carlos Vinicius débarque à Fulham

Acheté à Naples par Benfica à l'été 2019 (17 millions d'euros), l'attaquant brésilien Carlos Vinicius avait, ces deux dernières saisons, été prêté à Tottenham (22 matches, 10 buts, 3 passes décisives) puis au PSV (38 matches, 7 buts, 7 passes décisives). Le voilà définitivement transféré à Fulham par le club lisboète.

La suite après cette publicité

L'avant-centre de 27 ans, passé par Monaco et Rio Ave, a paraphé un contrat de 3 ans - avec une option pour prolonger de 12 mois supplémentaires - chez les Cottagers, où il devrait être la doublure de l'attaquant serbe Aleksandar Mitrović, déjà auteur de 5 réalisations cette saison.

Carlos Vinicius becomes our next Deadline Day deal! ✍️#INVINCIBLE 🙅‍♂️ | #FFC