CdF : le groupe du PSG avec plusieurs absents

Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte la modeste équipe d’Espaly (National 3) en seizième de finale de la Coupe de France. La rencontre se tiendra au stade Marcel-Michelin de Clermont. Pour cette occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs.

Un groupe dans lequel figure bien Presnel Kimpembe, qui espère faire son grand retour à la compétition après plus d’un an d’absence. En revanche, Ousmane Dembélé ne fera pas le déplacement en Auvergne, tout comme Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, attendu prochainement à Turin.