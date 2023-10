Mercato PSG : énorme coup dur pour un crack visé par Luis Campos !

Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, dit Messinho. Si son nom ne vous dit, peut-être, encore rien, le jeune Brésilien de 16 ans est pourtant considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Actuellement sous les couleurs de Palmeiras, l’ailier droit est ainsi courtisé par les plus grands cadors européens. D’Arsenal au Real Madrid en passant par le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain, qui n’avait pas hésité à faire une offre de 50 millions d’euros l’été dernier, le gamin de Franca déchaîne les passions.

Dans un long entretien accordé à Mundo Deportivo, celui qui totalise deux buts et une passe décisive en 14 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison est d’ailleurs revenu sur cette actualité mercato. «Parfois, c’est un peu difficile à expliquer parce que je sais que ces grands clubs s’intéressent à moi, mais je me concentre sur l’amélioration de mon football, en essayant de faire de mon mieux pour pouvoir atteindre ces clubs et me développer de plus en plus et être le meilleur au monde», a ainsi assuré l’intéressé.

Messinho n’a que le Barça en tête !

Pour autant, le plus croustillant de cet échange se trouve quelques lignes après. Interrogé sur son avenir, le Brésilien, qui s’apprête à disputer la Coupe du Monde U17, a ainsi envoyé un message lourd de sens. Pour le plus grand malheur de Luis Campos et ses équipes… «Je regarde presque tous les matchs du Barça, je suis fan du club. J’ai une grande admiration pour les joueurs qui y jouent et j’espère y être aussi. Jouer pour Barcelone, qui est l’un des meilleurs clubs du monde. Je suis né en regardant Neymar, Messi et Suarez jouer à Barcelone et c’est le rêve que j’ai», a ainsi déclaré Messinho avant d’en rajouter une couche sur la Pulga.

«Je regarde beaucoup Messi, c’est un joueur que j’admire beaucoup. Je regarde des vidéos de lui et j’essaie de reproduire ce qu’il fait sur le terrain et parfois ça marche». Déterminée à l’idée de rallier, un jour, la Catalogne, la cible estivale du PSG en a, également, dit plus sur son profil. «J’aime aider, donner des passes décisives, dribbler, marquer des buts, n’importe quoi du moment que cela sert à aider mon équipe à gagner. Je peux jouer à droite, mais je me sens plus à l’aise en revenant au milieu, donc je suis plus proche de la zone, je peux tourner à gauche, à droite et c’est l’endroit où je me sens le plus libre en jouant».

Questionné, enfin, sur Lamine Yamal, actuellement sous les couleurs du Barça et occupant le poste de Messinho, ce dernier ne semblait pas effrayé par une telle ascension. Bien au contraire. «Oui, bien sûr que je l’ai vu. C’est un joueur très talentueux, j’ai regardé plusieurs de ses matchs et qui sait si nous pourrons jouer ensemble à l’avenir», avouait-il. Vous l’aurez compris, la mission s’annonce plus que délicate pour le PSG et les autres courtisans, tant le Barça semble avoir une longueur d’avance dans l’esprit du jeune crack de Palmeiras. Reste désormais à savoir si les Culers auront les moyens de se l’offrir et là aussi, le doute est permis.