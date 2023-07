Le PSG a lâché une offre surprise de 50 M€ pour un crack

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain ne s’arrête plus. Durant ce premier mois de mercato d’été 2023, les champions de France ont eu la fièvre acheteuse. Ils ont ainsi recruté Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee et Cher Ndour. Mais les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas terminé leur shopping estival. Comme annoncé la semaine dernière par la presse espagnole, Luis Enrique a fait de Bradley Barcola (OL) sa priorité offensive.

Messinho toujours dans le viseur

Une information confirmée hier par RMC Sport, qui a ajouté que le technicien espagnol a échangé directement avec la pépite rhodanienne. Outre Barcola, le PSG reste à l’affût pour recruter un attaquant, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. Harry Kane ou encore Dusan Vlahovic. Luis Campos a donc du pain sur la planche, lui qui chasse aussi des pépites aux quatre coins du monde. D’ailleurs, Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, dit Messinho, est dans sa ligne de mire.

Depuis plusieurs mois maintenant, le crack de Palmeiras est lié au club de la capitale. En novembre dernier, la presse brésilienne avait révélé l’intérêt des Franciliens tout en ajoutant qu’une offre de 25 M€ (+10 M€ de bonus) allait être formulée. Quelques semaines plus tard, en janvier 2023, Palmeiras, par la voix de son directeur du football, João Paulo Sampaio, avait fait des révélations croustillantes sur le sujet.

Une nouvelle offre officielle a été formulée

«Palmeiras a déjà rejeté une offre de 30 et 35 millions d’euros pour "Messinho" et maintenant ils en ont une de 40 millions sur la table.» Le dirigeant avait ajouté au passage vouloir prolonger sa pépite et mettre en place une clause libératoire fixée à 50 M€. Six mois plus tard, le PSG est justement revenu à la charge avec une proposition officielle de 50 M€. C’est ce que révèle Mundo Deportivo ce vendredi. Le média espagnol explique que le PSG est toujours très intéressé par le crack auriverde.

Mais cet intérêt n’est visiblement pas réciproque puisque le jeune homme préfère évoluer au FC Barcelone. En effet, le club catalan courtise aussi Messinho, qui est emballé à l’idée de jouer au sein de l’écurie qui a révélé son idole Lionel Messi. Le FCB a également une longueur d’avance sur Paris puisque le joueur de Palmeiras a le même agent que Vitor Roque, qui vient justement de signer en faveur des Blaugranas. Malgré une belle proposition, le PSG n’est pas en position de force.