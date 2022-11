Le PSG va faire une offre folle pour un Brésilien de 15 ans !

La suite après cette publicité

C'est un enjeu colossal pour les gros clubs européens. De plus en plus, les plus grosses puissances du Vieux Continent partent à la chasse des plus grosses pépites. Objectif : s'assurer d'avoir les futurs grands de demain déjà à la maison, et surtout, éviter qu'ils signent chez des concurrents où ils seront ensuite pratiquement impossibles à déloger. En ce moment, on parle ainsi énormément d'Endrick, à qui beaucoup promettent un avenir à la Vinicius Junior ou même à la hauteur de Neymar. Le Real Madrid, Chelsea, le PSG et le FC Barcelone seraient ainsi particulièrement intéressés.

Mais à Palmeiras, il n'y a pas qu'Endrick qui passionne le Brésil. Un certain Estevão Willian, surnommé Messinho, régale tout le monde du haut de ses... 15 ans. Régulièrement surclassé, le joueur né en 2007 est un ailier - capable de jouer en pointe - redoutable avec le ballon. Selon le journaliste brésilien Jorge Nicola, repris par CulturePSG, le Paris Saint-Germain est particulièrement intéressé par son profil.

Le PSG prêt à miser gros

On a même des chiffres, puisqu'une offre de 25 millions d'euros + 10 millions de bonus pourrait être formulée assez rapidement. Un sacré montant, qui en dit long sur le potentiel du jeune Brésilien. Même si les décideurs franciliens pourraient aussi attendre que le principal concerné paraphe son premier contrat professionnel pour faire une véritable approche.

On rappelle également qu'en raison des règles sur les transferts de joueurs internationaux, le PSG devrait attendre qu'il fête ses 18 ans pour pouvoir le faire venir en France, à moins que le joueur ne possède également un passeport européen ce qui ne semble pas être le cas après quelques recherches. Mais comme pour Endrick, tout indique que son avenir sera réglé bien avant.