Palmeiras a refusé des offres énormes du PSG pour Messinho

Endrick n’est pas le seul grand espoir en devenir de Palmeiras. Le club de São Paulo possède dans ses rangs quelques éléments particulièrement prometteurs, dont un certain Estevão Willian, dont le surnom n’est autre que Messinho, "le petit Messi". «Je préfère m’appeler Estevao Willian parce que c’est mon nom. Le surnom est né parce que j’aime vraiment Messi. C’est quelqu’un qui m’a inspiré et j’ai essayé de faire attention à ce qu’il faisait» expliquait le crack il y a quelques semaines à Mundo Deportivo.

Du haut de ses 15 ans, celui qui «rêve d’aller en Europe et de jouer à Barcelone» fait déjà tourner la tête des recruteurs du vieux continent. Régulièrement surclassé, le joueur né en 2007 évolue au poste d’ailier, tout étant capable de jouer en pointe, et possède une redoutable conduite de balle, qui rappellerait les courses de la Pulga dans ses meilleures années. Comme Endrick avant lui, il a fait ses débuts dans la fameuse Copinha, compétition de jeunes majeurs au Brésil, où ses prestations ont été remarquées (1 but en 2 matchs).

Trois offres du PSG refusées

Sa saison est d’ores et déjà un grand succès car il a remporté de nombreux titres chez les jeunes, dont le prestigieux championnat paulista avec les U15 et les U17. Il a d’ailleurs terminé meilleur buteur de son équipe U17 avec 17 avec 23 buts, rapporte Marca. Dès lors, pas surprenant de voir que la folie commence à s’installer autour de lui et Palmeiras se frotte déjà les mains. En novembre, nous évoquions une offre du PSG à venir. On apprend aujourd’hui par le biais de João Paulo Sampaio, directeur du football du club brésilien, qu’elle a été refusée, tout comme les deux suivantes.

«Palmeiras a déjà rejeté une offre de 30 et 35 millions d’euros pour "Messinho" et maintenant ils en ont une de 40 millions sur la table.» Le dirigeant veut également protéger sa pépite et vouloir lui faire signer un nouveau contrat avec une clause libératoire de 50 M€. Mais ce contrat ne pourra être signé qu’en avril 2023, lorsque l’attaquant atteindra ses 16 ans. En somme, on entre dans le même processus que pour Endrick, qui lui a préféré rejoindre le Real Madrid, club qu’il rejoindra dans deux ans après un transfert négocié à 70 M€.