Real Madrid : Endrick explique son choix de carrière

Toute l’Europe se l’arrachait après ses premiers pas en fanfare à Palmeiras, au Brésil, mais comme cela était attendu, la Casa Blanca a déboursé pas moins de 70 M€, bonus compris, pour s’attacher les services du nouveau talent annoncé du football brésilien Endrick, qui rejoindra le Real Madrid en 2024, à l’âge de 18 ans.

Dans les colonnes de Marca, la nouvelle pépite brésilienne a expliqué son choix de carrière, alors que le FC Barcelone était bien parti pour l’enrôler en premier. «Le Real Madrid est une très grande équipe, et Vini m’avait envoyé des messages et m’avait donné plus d’espoir. Cristiano aussi, qui est mon idole, a joué pour le Real Madrid. C’est pourquoi j’ai choisi le Real Madrid et je pense que c’est le bon choix. Dieu a toujours été avec moi et il m’a dit que c’était le meilleur chemin à prendre. J’ai parlé avec Ancelotti, avec Rodrygo, avec Eder Militao et tous les Brésiliens. Je remercie beaucoup Dieu pour tout ce qui se passe dans ma vie»

