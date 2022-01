Yoann Gourcuff brille au tennis

Le champion de France 2009 avec Bordeaux, Yoann Gourcuff, n'a plus foulé les pelouses d'un terrain de football professionnel depuis octobre 2018 et son dernier match avec Dijon.Depuis, celui qui était annoncé comme le futur Zidane, est retourné vivre dans sa Bretagne natale, sans mettre de côté le sport pour autant.

En effet, selon Le Télégramme, il se serait reconverti au tennis et serait invaincu cette saison en Régionale 1 avec son club de Larmor-Plage, à dix minutes de là où il a grandi. Ce n'est pas un hasard s'il performe au tennis car plus jeune il avait hésité entre une carrière de footballeur et une de tennisman, avant donc de choisir le ballon rond.