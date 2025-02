L’UEFA réfléchirait à une suppression des prolongations en Coupe d’Europe

Vers une révolution dans les Coupes d’Europe ? Alors que de plus en plus d’acteurs du football se plaignent de calendriers surchargés, The Guardian nous informe que l’UEFA réfléchirait à une suppression des prolongations en compétitions européennes, afin de raccourcir la durée des matchs. Au coup de sifflet final, les deux équipes passeraient directement à la séance de tirs au but. Le média britannique précise toutefois que cette question n’a été abordée que de façon informelle par l’instance, sans proposition officielle.

La suite après cette publicité

Une suppression des prolongations pourrait avoir des avantages pour les clubs les plus modestes, surtout lorsqu’ils affrontent un mastodonte ayant davantage de moyens et bénéficiant donc d’un banc de touche plus fourni. Pour les diffuseurs, cela éviterait aussi de chambouler les grilles TV lorsque les parties demandent 30 minutes supplémentaires pour donner leur verdict. Cependant, il est peu probable que l’UEFA tente réellement de mettre cette mesure en place avant 2027, fin de l’actuel cycle de droits télévisés.