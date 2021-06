Le onze des forfaits pour l'Euro

La suite après cette publicité

L'Euro, c'est dans quelques heures maintenant. Un an après son report pour cause de pandémie, la compétition va enfin avoir lieu. Certains joueurs ont d'ailleurs pu profiter pleinement de ce changement d'organisation, comme Memphis Depay, blessé l'an dernier après s'être déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. L'attaquant, encore sous contrat avec l'OL pour trois grosses semaines, sera finalement bien présent avec la sélection néerlandaise. À l'inverse, Virgil van Dijk est lui forfait. Touché en octobre dernier, le défenseur de Liverpool ne s'est pas remis à temps d'une rupture des ligaments du genou droit. Comme lors de toutes grandes compétitions, il fait partie d'une longue liste d'absents sur blessure dont voici un onze type.

Dans les cages, il n'y a pas vraiment eu d'hésitation avant de choisir. Positif à la Covid-19, Jasper Cillessen ne sera pas présent à l'Euro avec les Pays-Bas. Franck de Boer n'a pas voulu prendre de risque mais il y a surtout une absence de taille au poste de gardien de but puisque Marc-André ter Stegen a dû renoncer pour une blessure au genou. Second dans la hiérarchie derrière Manuel Neuer, le portier du Barça n'aurait sans doute pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu, seulement l'Allemagne est tout de même privée d'un remplaçant de qualité en cas de défaillance du Munichois. Ce sont finalement Kevin Trapp et Bernd Leno qui ont été appelés.

Les joueurs de Liverpool et du Real Madrid particulièrement présents

En défense, il y avait l'embarras du choix. Dani Carvajal forfait, nous avons choisi le cas Trent Alexandre-Arnold pour illustrer notre équipe. Toujours à Liverpool, on a évoqué en charnière centrale le cas de Virgil van Dijk un peu plus haut, alors que son autre coéquipier des Reds Joe Gomez est lui aussi forfait avec l'Angleterre. L'ancien de Southampton fait la paire dans notre équipe avec une autre absence majeure, celle de Sergio Ramos. Diminué après plusieurs semaines d'absence cette saison, le Madrilène n'a pas convaincu le sélectionneur espagnol Luis Enrique de le convoquer. Une blessure physique qui arrange donc un peu les choses... Autre élément du Real forfait, Ferland Mendy s'est blessé au tibia début mai, soit au pire des moments pour celui qui avait l'avantage de pouvoir jouer à gauche, comme à droite de la défense.

Notre entrejeu a plutôt fière allure et, il faut le reconnaître, est un brin offensif. En pointe basse de ce milieu à trois, on retrouve Donny van de Beek, officiellement forfait depuis mardi avec les Pays-Bas. Pour accompagner le Mancunien, il y a Nicolò Zaniolo, insuffisamment remis d’une deuxième rupture des ligaments croisés en deux ans, intervenue en septembre. Le forfait de Dominik Szoboszlai était lui attendu. Blessé depuis le mois de décembre, le Hongrois n'a toujours pas joué le moindre match avec le RB Leipzig où il a été transféré en janvier dernier. D'autres milieux de terrain ne seront pas présents cet été, comme Stefano Sensi, qui a dû renoncer, victime d'une rechute d'une blessure aux adducteurs, le jeune Russe Arsen Zakharyan, malade d'une angine et retiré de la pré-liste des 30, ou encore le Croate Marko Rog, blessé à un ligament croisé au genou depuis décembre.

Le retour contrarié d'Ibrahimovic avec la Suède

Enfin en attaque, il y a quelques grands noms qui ne seront pas à l'Euro. On pense bien sûr à Zlatan Ibrahimovic, qui faisait pourtant son retour en sélection après 5 ans d'absence. Une entorse du genou a contrarié les plans de la Suède. Dans notre équipe, Ansu Fati est bien sûr titulaire, lui qui n'est toujours pas remis d'une blessure au ménisque débutée au mois de novembre. Enfin, Anthony Martial va aussi manquer le grand rendez-vous de l'été, lui qui s'est blessé au genou avec la France contre le Kazakhstan au mois de mars. D'autres joueurs offensifs ne seront pas là comme les Polonais Arkadiusz Milik et Krzysztof Piątek. Pedro Neto a lui subi une opération au genou en avril, alors que Mason Greenwood a dû déclarer forfait, toujours handicapé par une blessure dont il peine à se débarrasser depuis trois mois. Ça fait tout de même du beau monde en moins.