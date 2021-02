Mbaye Niang reste à Rennes !

Le Stade Rennais agite le sprint final du mercato ! Ce lundi, Georginio Rutter a rejoint Hoffenheim. De son côté, Daniel Rugani a quitté les Bretons avant la fin de son prêt. Le joueur, qui appartient à la Juventus, va rebondir à Cagliari.

Le club entraîné par Julien Stéphan comptait aussi se séparer de Mbaye Niang. L'attaquant était notamment courtisé en Italie par Bologne et le Genoa. Mais il va finalement resté à Rennes. C'est ce qu'a confié Florian Maurice dans l'émission L'Equipe du Soir. « Non, tout est fermé. On n'a plus de dossiers en attente. Mbaye Niang a décidé de rester à Rennes. Quelques clubs s'étaient renseignés, mais il a décidé de finalement rester à Rennes ».